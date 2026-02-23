Zapraszamy na najnowsze wydanie Magazynu Sportowego Radia Zachód.
W dzisiejszym programie:
- koszykówka: ORLEN Zastal Zielona Góra po turnieju finałowym Pucharu Polski;
- piłka nożna: końcowa faza przygotowań lubuskich trzecioligowców do rundy wiosennej – Lechii Zielona Góra, Cariny Gubin i Warty Gorzów, w programie również słowo o zagadkowej sytuacji Stali Jasień;
- zapasy: relacja z Mistrzostw Polski U20, które odbyły się w Kostrzynie nad Odrą;
- saneczkarstwo: rozmowa z Nikolą Domowicz i Dominiką Piwkowską po powrocie z Zimowych Igrzysk Olimpijskich.