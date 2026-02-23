Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o nadanie Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP amerykańskiemu żołnierzowi, sierżantowi Michaelowi Ollisowi, który poświęcając swoje życie uratował w Afganistanie polskiego żołnierza.

W 2013 r. w Afganistanie sierżant Michael Ollis uratował życie polskiego kapitana Karola Cierpicy, zasłaniając go własnym ciałem. Żołnierze współdziałali przy obronie bazy podczas zamachu na nią w afgańskiej prowincji Ghazni. Na początku lutego sierż. Ollis został odznaczony w USA Medalem Honoru.

Wystąpiłem do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla sierżanta Armii Stanów Zjednoczonych Michaela Ollisa, który poświęcając własne życie uratował naszego żołnierza

– poinformował Kosiniak-Kamysz w poniedziałek na platformie X.

Podkreślił, że „jego śmierć to symbol braterstwa broni”.

Polscy i amerykańscy żołnierze walczyli razem i razem ponosili najwyższą ofiarę. Polska nigdy tego nie zapomni!

Pochodzący z nowojorskiej dzielnicy Staten Island Ollis zginął 28 sierpnia 2013 r., gdy podczas samobójczego zamachu w afgańskiej prowincji Ghazni zasłonił własnym ciałem rannego kapitana Karola Cierpicę. 24-letni Ollis był wówczas na swojej trzeciej misji bojowej.

rder Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Order dzieli się na pięć klas – Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej stanowi pierwszą z nich.