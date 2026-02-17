Jeszcze tylko kilka dni trwać będą konsultacje planu ogólnego miasta. To dokument, który określa ogólne zasady zagospodarowania całego miasta. Wskazuje, gdzie mogą znajdować się tereny mieszkalne, usługowe, przemysłowe, zielone i komunikacyjne. Na jego podstawie powstają bardziej szczegółowe plany miejscowe.

Co ważne plan dotyczy nie tylko działek miejskich, ale także prywatnych. Zapoznanie się z projektem planu jest więc w interesie każdego z nas. – Najwięcej emocji wzbudzają działki pod zabudowę mieszkaniową – mówi architekt miasta Marta Bejnar Bejnarowicz:

Plan wzbudza kontrowersje części mieszkańców, nic więc dziwnego, że zainteresowanie jest duże. – Pamiętajmy, że to na razie projekt – mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz:

Na uwagi i sugestie mieszkańców urzędnicy czekać będą do 20 lutego. Z dokumentem zapoznamy się m.in w budynku magistratu przy ul. Myśliborskiej.