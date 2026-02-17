Funkcjonariusze lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli prawie 10 tys. sztuk towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ich wartość to ponad 6 mln zł.

Kontrolę przeprowadzono w ciągu dwóch dni w sortowni przesyłek jednej z firm kurierskich. Miała na celu weryfikację legalności towarów trafiających do obrotu handlowego na terenie Polski.

Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w kilkudziesięciu paczkach odzież, obuwie oraz wyroby galanteryjne oznaczone znakami towarowymi znanych światowych marek. Wstępna analiza wykazała, że towary mogą naruszać prawa własności przemysłowej

– przekazała KAS.

Zabezpieczono prawie 10 tys. sztuk podrobionych produktów o szacunkowej wartości ponad sześć mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przesyłki zostały nadane na terenie województwa mazowieckiego i były przeznaczone do dalszej dystrybucji.

Za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi do pięciu lat więzienia.