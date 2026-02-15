Koszykarze REWE digital Poland SKM Zastalu Zielona Góra w ostatnim meczu półfinałowego turnieju mistrzostw Polski U-19 pokonali Wisłę Kraków 110:68 i zajęli trzecie miejsce, które nie daje im awansu do finału mistrzostw Polski.

Po przegranych z GTK Gliwice 75:92 i z MKS Dąbrowa Górnicza 81:95, trzecie spotkanie w Wisłą, było już tylko meczem o honor. Gospodarze od początku przeważali i do przerwy prowadzili 63:41. W kolejnych kwartach rosła przewaga SKM Zastalu, a najskuteczniejszymi graczami gospodarzy byli: Jakub Kowacki 29 pkt. i Filip Brzeszczyński 26:

Awans do finału mistrzostw Polski z zielonogórskiego turnieju uzyskały GTK Gliwice i MKS Dąbrowa Górnicza.