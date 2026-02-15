W roku 2024 Zbąszynek obchodził setną rocznicę powstania. Jubileuszowy rok uświetniło wiele imprez. W 2025 roku ukazała się książkowa historia Zbąszynka, będąca zwieńczeniem obchodów. Okazało się jednak, że nie wszystkie materiały w książce się zmieściły. Napływają też nowe, niekiedy bardzo cenne.

– Stąd pomysł na e-Kronikę Zbąszynka. Powołaliśmy ją, aby każdy, kto ma ciekawe informacje na temat historii naszego miasta, mógł je opublikować – mówi Malwina Kubicka, dyrektorka Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.

Twórcami e-Kroniki Zbąszynka są Malwina Kubicka i dr Adam Górski.