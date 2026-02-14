Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól ulegli u siebie Pierrot Czarnym Radom 1:3 w ramach 23. kolejki PLS 1. Ligi.

Inauguracyjny set nie poszedł po myśli nowosolan, którzy wyraźnie przegrali 19:25. W drugiej partii było już lepiej, Astra nieznacznie prowadziła, ale w końcówce zanotowała zastój i to goście zwyciężyli do 23. Trzeci set to przełamanie gospodarzy i ich wygrana 25:18. Z kolei ostatnia partia odsłona miała podobny przebieg do drugiej – goście dopiero po czasie przejęli inicjatywę i wynikiem 25:22 przypieczętowali triumf w meczu.

Bartłomiej Potrykus, Astra:

Adam Miniak, Czarni: