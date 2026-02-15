Zbliża się 82. rocznica zagłady polskich mieszkańców Huty Pieniackiej. 28 lutego 1944 roku oddziały SS Galizien i ukraińskich nacjonalistów zamordowali większość mieszkających tam Polaków.
– O tym akcie ludobójstwa, na terenie ówczesnego powiatu tarnopolskiego, cały czas przypomina Małgorzata Gośniowska – Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka we Wschowie, której mama uniknęła śmierci i do końca życia mieszkała na Ziemi Lubuskiej.
Centralne uroczystości obchodów 82. rocznicy zagłady w Hucie Pieniackiej odbędą się 28 lutego w Warszawie.
Czytaj także:
Zmarł Franciszek Bąkowski, ocalały z zagłady Huty Pieniackiej
Nie żyje Franciszek Bąkowski, jedna z niewielu osób ocalałych z pogromu Huty Pieniackiej. Zmarł w wieku 87 lat - poinformowało Stowarzyszenie Huta Pieniacka ze Wschowy. Franciszek Bąkowski urodził się...Czytaj więcejDetails
Polecamy
Sanepid: uwaga na kleszcze
Borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu - to choroby najczęściej przenoszone przez kleszcze. O ostrożność podczas wypoczynku na terenach zielonych prosi zielonogórski...Czytaj więcejDetails