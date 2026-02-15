Niemal wszystkie placówki kultury w naszym województwie przygotowały specjalne atrakcje na najbliższe dwa tygodnie. Powodem są oczywiście zimowe ferie dzieci i młodzieży. Nie inaczej jest w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, które ma ofertę dla młodych, ale nie rezygnuje z zapraszania w swoje progi dorosłych.

– Dedykowane młodzieży spotkania odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki – mówi Magdalena Czarnota, dyrektorka świebodzińskiego muzeum.

W pierwszym tygodniu ferii spotkania w świebodzińskim muzeum we wtorki, środy i czwartki rozpoczynają się o 13.00, w drugim tygodniu godzinę wcześniej.