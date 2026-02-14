W sparingowym starciu III-ligowców piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali u siebie pod „balonem” Polonię Środa Wielkopolska 3:2.

Zielonogórzanie są liderem 3 grupy, zaś przyjezdni prowadzą w rozgrywkach 2 grupy. Test-mecz podzielono na trzy części. Dwie po 45 min oraz dodatkowe pół godziny.

W pierwszej części wynik spotkania otworzył Mateusz Ziętarski z Lechii. Goście wyrównali w drugiej partii za sprawą Piotra Skrobosińskiego. Pod koniec drugiej części prowadzenie Lechii dał Mateusz Lisowski, który na początku trzeciej podwyższył na 3:1. Wynik spotkania w jego końcówce ustalił Kacper Żmudź z Polonii.

Trener Polonii przyznał, że chciałby spotkać się z Lechią w kolejnym sezonie w drugiej lidze.