Koszykarze REWE digital Poland SKM-u Zastalu Zielona Góra po wczorajszej przegranej z GTK Gliwice 75:92, dziś w meczu decydującym o awansie do finału mistrzostw Polski U-19 nie sprostali MKS-owi Dąbrowa Górnicza przegrywając 81:95.

Gospodarze półfinałowego turnieju fatalnie zagrali w drugiej kwarcie, którą przegrali 12:23. Goście z bracmi Przemysławem i Jakubem Wojdałą na czele zagrali skutecznie i w pewnym momencie przewaga zespołu z Dąbrowy Górniczej wzrosła do 20 punktów. Zielonogórzanie rzucili się do odrabiania strat, ale końcówka meczu znów była pod kontrolą rywali. Porażka SKM-u oznacza brak awansu do finału mistrzostw Polski. Jutro gospodarze turnieju o godzinie 12 zmierzą się z Wisłą Kraków: