Linie lotnicze odwołają w niedzielę (15 lutego) nawet do 30 proc. lotów na głównych paryskich lotniskach z powodu opadów śniegu i gołoledzi – poinformowała francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego (DGAC).

W wydanym w sobotę komunikacie DGAC zwróciła się do linii lotniczych o ograniczenie liczby lotów o 30 proc. na lotnisku Paryż-Charles de Gaulle w godzinach od 7-16 oraz o 20 proc. na lotnisku Paryż-Orly w godzinach 6-14.

Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ogłosiła pomarańczowy alarm dla 15 departamentów z powodu śniegu i oblodzenia. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 8 rano.

Na południu kraju, w Alpach i Pirenejach, wydano z kolei alarm z powodu zagrożeń lawinami.

W ostatnich dniach południowo-zachodnia część Francji zmagała się z konsekwencjami orkanu Nils, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a setki tysięcy gospodarstw domowych zostało bez prądu. Władze ogłosiły czerwony alert powodziowy na rzece Garonnie.