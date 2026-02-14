Marcin Nitschke wygrał grupę D w snookerowych Mistrzostwach Polski Masters (40+), które odbywają się w Zielonej Górze.

Broniący tytułu gospodarz imprezy pokonał w sobotę w swoim drugim grupowym meczu Marcina Żmieńko z Poznania 2:0, a następnie w 1/16 finału wygrał z Tomaszem Leśniakiem z Głogowa 2:0. W niedzielę o godz. 10.00 w 1/8 finału Nitschke zmierzy się z Grzegorzem Sroką z Ostrowa Wlkp.

Zielonogórzanie Tadeusz Późniak, Marek Bieława oraz Sebastian Kwiatkowski oraz Jarosław Szlachetko z Sulechowa wyszli z grupy, odpadając w fazie pucharowej. Z kolei zielonogórzanie Roman Szlachtycz, Marek Siwicki, Artur Matykowski zakończyli zmagania na fazie grupowej.

Finał mistrzostw zaplanowano w niedzielę na godz. 18.00.