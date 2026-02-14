Koszykarze EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów przegrali na wyjeździe z MKS-em Smyk Prudnik 73:84 w meczu 24. kolejki grupy D II ligi.
Niespodziewaną porażka na Opolszczyźnie tak tłumaczył trener „Kangurów”, Marek Mańkowski:
Marcin Nitschke wygrał grupę D w snookerowych Mistrzostwach Polski Masters (40+), które odbywają się w Zielonej Górze. Broniący tytułu gospodarz...
Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól ulegli u siebie Pierrot Czarnym Radom 1:3 w ramach 23. kolejki PLS 1. Ligi. Inauguracyjny...
Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal w konkursie na dużej skoczni igrzysk olimpijskich. To drugi olimpijski krążek Polaka po srebrze na...
Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów czeka w niedzielę mecz na szczycie Orlen Basket Ligi Kobiet. Gorzowianki, które są liderkami zmierzą...
Od zwycięstwa rozpoczęli rundę rewanżową rozgrywek ekstraklasy piłkarze wodni IN-IN Tanie Ubezpieczenia Alfa Gorzów Wlkp. Grający przed własną publicznością gorzowianie...
Służby pięciu państw potwierdziły, że reżim Władimira Putina otruł 2 lata temu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Wspólne oświadczenie w tej...
