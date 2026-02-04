Gościem Marcina Sasima jest Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna
W nocy z 3 na 4 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze...
Na karę dożywotniego więzienia w systemie terapeutycznym Sąd Okręgowy w Legnicy skazał 34-letniego Mateusza J. oskarżonego o to, że przez cztery lata...
Trwa remont budynku po byłej szkole w Niwicy w gminie Trzebiel. Do obiektu ma się przenieść Centrum Usług Społecznych. Wykonawca...
W Słubicach gościli Miguel Berger, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Martin Kremer, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu. Rozmowy...
Krosno Odrzańskie ma nowy herb. Nie jest zasadniczo różny od poprzedniego, ale uważni obserwatorzy zmiany dostrzegą natychmiast. Zmieniło się nasycenie...
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach Łużyckich zaprasza w swoje szeregi. Rozpoczął się nabór do jednostki ratowniczo-gaśniczej. Kandydaci muszą sprostać stawianym...
