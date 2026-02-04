Zmienił się administrator strefy płatnego parkowania w centrum Żagania. Obowiązki te od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przyjęła Straż Miejska. Nowy zarządca planuje zmiany w organizacji strefy.

Opłaty obowiązują za pozostawienie samochodu przy placu Słowiańskim, rynku, ulicy Brackiej, Długiej i Gimnazjalnej. – Opłaty za abonamenty będą uiszczane w kasie ratusza przy placu Słowiańskim, a nie jak wcześniej w MZK. Chcemy usprawnić ten system. Zależy nam także na zwiększeniu bezpieczeństwa w strefach oraz komforcie mieszkańców i odwiedzających miasto kierowców z innych destynacji – mówi komendant Sławomir Borecki:

Dodajmy, że brak uiszczonej opłaty parkingowe należy się liczyć z mandatem w wysokości 150 złotych.