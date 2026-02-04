Trwa remont budynku po byłej szkole w Niwicy w gminie Trzebiel. Do obiektu ma się przenieść Centrum Usług Społecznych. Wykonawca musi zrealizować dodatkowe prace. Koszt inwestycji po korekcie to 900 tysięcy złotych.

Do czasu przeprowadzki pracownicy socjalni przyjmują w budynku gminnego urzędu. – Zmieniła nam się struktura, więc chcemy, aby była też większa przestrzeń dla pracowników centrum. Poprawi się także komfort przyjęć interesantów. Niestety musieliśmy dołożyć pieniądze do pierwotnie zaplanowanej kwoty – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

– Czekamy na zakończenie prac, aby przejść do nowej lokalizacji. W tej chwili każde z pomieszczeń zajmowane jest przez dwóch pracowników – mówi dyrektorka CUS Edyta Konieczyńska:

Dodajmy, że planowane przenosiny placówki mają nastąpić w kwietniu.