W memoriale Grzegorza Duneckiego w Toruniu wystąpiła spora grupa lekkoatletów AZS AWF Gorzów.

Zawodniczki tego klubu zajęły całe podium w biegu na 60 metrów przez płotki: wygrała Kaja Wesołowska z nowym rekordem życiowym 8,12 s, o 5 setnych przed drugą Mariką Majewską. Trzecia była Amelia Kielar, która wynikiem 8,33 s. wyrównała swoją niedawno ustanowioną „życiówkę”.

Wśród panów w biegu na 60 przez płotki drugi był Hubert Woźniak, o 1 setną sekundy przed Jędrzejem Radzewiczem z ALKS AJP Gorzów. Zawodnik AZS AWF także poprawił swój rekord życiowy. Bardzo zadowolona z występu swojej grupy jest trener Izabela Zaleska-Posmyk:

Ponadto na płaskiej „60-tce” rekord życiowy poprawiła Aleksandra Jeż, do finału mocno obsadzonej konkurencji zabrakło jej 4 tysięczne sekundy.