2 lutego rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie żagańskim. Celem przedsięwzięcia jest określenie kategorii zdrowia osobom, które otrzymały wezwanie do stawiennictwa przed komisją. W sumie obowiązek ten w tym roku ciąży na 570 mieszkańcach powiatu.

Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonować będzie w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ulicy Gimnazjalnej.

– Jak co roku uzupełniamy bazę danych i weryfikujemy zdolność młodych ludzi do ewentualnej służby. Należy pamiętać o zabraniu wymaganych dokumentów, a w przypadku posiadania ewentualnych chorób dokumentację medyczną – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Dodajmy, że kwalifikacja wojskowa w powicie żagańskim potrwa do 27 lutego.

Więcej informacji znajdziecie n stronie >>www.powiatzaganski.pl/<<.