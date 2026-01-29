Przy kompleksie sportowym Arena Żagań rozpoczęła się przebudowa strefy aktywności. Usunięto już zniszczone elementy siłowni plenerowej, a w jej miejsce staną nowe konstrukcje. Będzie także ścianka wspinaczkowa. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt prac to 300 tysięcy złotych.

W zeszłym roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne. – Idziemy z pracami dalej. Chcemy uatrakcyjnić tę strefę z myślą o aktywnych mieszkańcach. Podczas głosowania na zadania w budżecie Żaganianie opowiedzieli się za zmianami w tym miejscu. Na ile nam pozwala pogoda roboty postępują – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

Planowane otwarcie strefy nastąpi wiosną.