W poniedziałek (2 lutego) formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w kolejnych sześciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 15 lutego.

Z kolei uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w poniedziałek wracają do szkół. Mieli oni w tym roku przerwę w nauce jako pierwsi w kraju. Odpoczywali od 19 stycznia.

Jako ostatni – od 16 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 2 do 7 kwietnia.