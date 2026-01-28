Sala Tradycji Czarnej Dywizji wzbogaciła się o nowe eksponaty. Pamiątki po żołnierzu 10 Pułku Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej przekazała rodzina z Warszawy. Wśród cennych historycznie przedmiotów znalazły się komunikaty londyńskiego koła pułku.

Po raz kolejny do żagańskiej placówki trafiły wartościowe pamiątki przekazane przez rodzinę nieżyjących już żołnierzy. – Takie rozmowy, to również wiele wspomnień i emocji. Są to osobiste historie osób, które współtworzyły historię wojenną. Porucznik Wincenty Święcki przeszedł kampanię wrześniową, francuską oraz szlak bojowy pierwszej dywizji pancernej – mówi kustosz Wiesław Chłopek:

– Dla nas jest ważne to, że przekazane pamiątki otrzymane od rodzin są świadectwem historii, którą odwiedzający naszą salę mogą poznać – zaznacza starszy chorąży sztabowy Tomasz Szczur z dowództwa dywizji:

Dodajmy, że Salę Tradycji Czarnej Dywizji można zwiedzić po uprzednim umówieniu spotkania.