W domu na Targówku znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny. W budynku zabarykadował się mężczyzna mogący mieć związek ze sprawą. Przed godziną 12 policjanci przeprowadzili szturm i zatrzymali mężczyznę.
W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole
– poinformowała w środę (28 stycznia) stołeczna policja.
I potwierdziła, że na miejscu znaleziono ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny. W jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna.
Rzecznik KSP podkom. Jacek Wiśniewski powiedział PAP, że przed godziną 12 policjanci dokonali szturmu, obezwładnili i zatrzymali 49-latka.
W wyniku szturmu nikomu nic się nie stało. Wcześniej negocjatorzy podjęli kontakt z mężczyzną, co umożliwiło przeprowadzenie akcji
– dodał.
Zaznaczył, że na razie nie jest w stanie potwierdzić czy mężczyzna był uzbrojony.
Kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem
– powiedział policjant.
Na miejscu są funkcjonariusze z komendy na Pradze-Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiej prewencji.
