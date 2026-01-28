W domu na Targówku znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny. W budynku zabarykadował się mężczyzna mogący mieć związek ze sprawą. Przed godziną 12 policjanci przeprowadzili szturm i zatrzymali mężczyznę.

W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole

– poinformowała w środę (28 stycznia) stołeczna policja.

I potwierdziła, że na miejscu znaleziono ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny. W jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna.

Rzecznik KSP podkom. Jacek Wiśniewski powiedział PAP, że przed godziną 12 policjanci dokonali szturmu, obezwładnili i zatrzymali 49-latka.

W wyniku szturmu nikomu nic się nie stało. Wcześniej negocjatorzy podjęli kontakt z mężczyzną, co umożliwiło przeprowadzenie akcji

– dodał.

Zaznaczył, że na razie nie jest w stanie potwierdzić czy mężczyzna był uzbrojony.

Kobieta i mężczyzna zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem

– powiedział policjant.

Na miejscu są funkcjonariusze z komendy na Pradze-Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiej prewencji.