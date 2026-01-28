Polski PKB urośnie w 2026 r. o 3,8 proc., a głównym źródłem wzrostu będą inwestycje napędzane Krajowym Planem Odbudowy – prognozuje Coface. Eksperci firmy uważają też, że stopa referencyjna na koniec roku wyniesie 3,5 proc., a inflacja będzie wahać się od 2,1 do 2,5 proc.

Zdaniem ekspertów Coface, na koniunkturę w tym roku wpływ będzie miało kilka kluczowych czynników, m.in.: tempo inwestycji i popytu krajowego, sytuacja u głównych partnerów handlowych Polski oraz warunki finansowania w gospodarce.

W tle natomiast pozostają ryzyka fiskalne i geopolityczne

– dodali.

W kontekście inwestycji ocenili, że w 2026 r. sprzyjać im będzie zarówno upływający w tym roku termin wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, który wymusza kumulację projektów inwestycyjnych. Pozytywnie ma oddziaływać też coraz większa absorpcja funduszy w ramach polityki spójności.

Ponadto rosnąca akcja kredytowa dla sektora przedsiębiorstw pokazuje, że obniżki stóp procentowych tworzą bardziej sprzyjające warunki dla finansowania inwestycji po stronie sektora prywatnego

– uważają przedstawiciele Coface.

Ich zdaniem, istotnym komponentem wzrostu gospodarczego Polski pozostanie również konsumpcja prywatna.

Choć dynamika realnego wzrostu traci obecnie impet, to wcześniejsza akumulacja oszczędności przez gospodarstwa domowe pozwala na obniżenie stopy oszczędności, co powinno wspierać konsumpcję

– podkreślili.

Coface prognozuje, że u głównych partnerów handlowych Polski będziemy obserwować stopniową poprawę, np. niemiecka gospodarka – zgodnie z prognozami firmy – powinna zareagować na wdrażany przez tamtejsze władze pakiet fiskalny i ożywić aktywność gospodarczą, podnosząc wzrost PKB do 1 proc. w 2026 r. (wobec 0,2 proc. w 2025 r.). Koniunkturę w Europie Zachodniej mają dodatkowo wspierać wyższe wydatki na zbrojenia, niższe ceny energii oraz cykliczne ożywienie gospodarki.

Wśród ryzyk, eksperci firmy wymieniają ocenę wiarygodności kredytowej Polski.

Zeszłoroczne obniżenie perspektywy ratingów przez 2 z 3 głównych agencji może oznaczać faktyczny spadek ratingu, jeśli trajektoria deficytu finansów publicznych nie ulegnie poprawie

– uważają.

Ryzyka geopolityczne

Jak podkreślił, cytowany w informacji, główny ekonomista Coface dr Mateusz Dadej, ustabilizowanie finansów publicznych i ograniczenie deficytu będzie „szczególnie dużym wyzwaniem w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 2027 rok, oraz utrzymującego się konfliktu między Prezydentem RP a rządem w sprawie ustaw podnoszących podatki”.

Niewykluczona jest zatem pierwsza od dekady obniżka ratingu Polski, która mogłaby osłabić zaufanie inwestorów do polskich aktywów

– stwierdził Dadej.

Coface zwrócił również uwagę na ryzyka geopolityczne, które mają pozostać obciążeniem dla globalnej i krajowej gospodarki w 2026 roku.

Madej przekonywał, że polityka zagraniczna prezydenta USA Donalda Trumpa ma coraz bardziej jednostronny charakter i wywiera rosnącą presję na UE.

Dotychczasowe spory werbalne, np. dotyczące Grenlandii, regulacji Big Tech czy różnic w podejściu do wojny w Ukrainie, mogą ponownie przerodzić się w konflikt ekonomiczny. Niewykluczone jest też wykorzystanie przez USA swojej pozycji jako kluczowego dostawcy energii, biorąc pod uwagę, że obecnie kraj ten odpowiada za ok. 1/4 importu gazu do UE. W efekcie rosnąca niepewność geopolityczna może wpływać na warunki gospodarcze Unii, w tym na sytuację na rynku energii

– uważa ekonomista Coface.

Firma prognozuje, że inflacja CPI (consumer price index – PAP) w I kwartale br. wyniesie 2,1 proc., a w IV kw. – 2,5 proc. W międzyczasie (w II i III kwartale) – zdaniem Coface – będzie wynosić 2,2 proc. Stopa referencyjna NBP, w ocenie ekspertów firmy, zostanie obniżona dwukrotnie w tym roku, a na koniec I kwartału wyniesie 3,75 proc. (wobec 4 proc. obecnie). Coface uważa, że druga obniżka będzie miała miejsce w II kwartale, a stopa wyniosłaby wówczas 3,5 proc. i na tym poziomie miałaby zostać utrzymana do końca roku.