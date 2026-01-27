Mieszkańcy Nowej Soli wzięli dziś udział w uroczystości poświęconej pamięci więźniarek pracy przymusowej filii obozu Gross Rosen, które w styczniu 1945 roku wyruszyły pieszo do Flossenburga w Bawarii. Kilkuset kilometrową trasę rozpoczęło około tysiąca młodych kobiet, głównie pochodzenia żydowskiego, ale niewiele z nich przeżyło.

– Ten marsz śmierci rozpoczęliśmy upamiętniać dopiero w 2016 roku – mówi Marek Grzelka, miejscowy regionalista.

– Musimy upamiętniać ofiary tamtych tragicznych dni – mówi Paulina Grzesiowska – Nowak przedstawicielka PCK.

27 stycznia został ustanowiony Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.