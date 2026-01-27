Mieszkańcy Nowej Soli wzięli dziś udział w uroczystości poświęconej pamięci więźniarek pracy przymusowej filii obozu Gross Rosen, które w styczniu 1945 roku wyruszyły pieszo do Flossenburga w Bawarii. Kilkuset kilometrową trasę rozpoczęło około tysiąca młodych kobiet, głównie pochodzenia żydowskiego, ale niewiele z nich przeżyło.
– Ten marsz śmierci rozpoczęliśmy upamiętniać dopiero w 2016 roku – mówi Marek Grzelka, miejscowy regionalista.
– Musimy upamiętniać ofiary tamtych tragicznych dni – mówi Paulina Grzesiowska – Nowak przedstawicielka PCK.
27 stycznia został ustanowiony Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Polecamy
Prezydent: Auschwitz to symbol barbarzyństwa oraz obojętności wobec śmierci niewinnych
Auschwitz jest dowodem barbarzyństwa ideologii narodowosocjalistycznej, która znalazła dom w Niemczech, jest też symbolem obojętności wobec śmierci niewinnych w tym...Czytaj więcejDetails