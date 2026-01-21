Środa (21 stycznia) będzie trzecim dniem Światowego Forum Ekonomicznym w Davos. W programie jest m.in. debata o możliwościach obronnych Europy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Specjalne wystąpienie wygłosi też prezydent USA Donald Trump. W innych panelach będzie można usłyszeć przywódców m.in. Argentyny czy Egiptu.

W porannej debacie pt. „Czy Europa jest w stanie się obronić?” oprócz Nawrockiego wezmą udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Po południu Trump ma wygłosić blisko godzinne przemówienie.

W środę w ramach Forum odbędzie się też około 60 innych spotkań, paneli i dyskusji.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska i premier Mołdawii Alexandru Munteanu będą rozmawiać o tym, jak zachodnie sankcje wpływają na rosyjską gospodarkę, jej politykę zagraniczną i trwającą agresję Kremla na Ukrainę.

Przed południem swoje przemówienia wygłosi też prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi. Uczestnicy Forum będą również mogli porozmawiać z premierem Autonomii Palestyńskiej Mohammadem Mustafą czy dyrektorem generalnym producenta procesorów NVIDIA Jensenem Huangiem.

W sesji „Przetasowania i niespodzianki na Bliskim Wschodzie” wezmą udział szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu: Yvette Cooper, Faisal bin Farhan i Mohammad Ishaq Dar oraz dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi.

Po południu z przemówieniem wystąpi też prezydent Argentyny Javier Milei.

Podczas innych paneli poruszane będą tematy takie, jak: wyzwania stojące przed organizacjami humanitarnymi, perspektywy opracowania nowych antybiotyków, wizje rozwoju energetyki odnawialnej, problem odpowiedzialnego rozwoju, czy to, jak ludzie „mogą ze sobą współpracować w coraz bardziej skonfliktowanym świecie”.