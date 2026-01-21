Środa (21 stycznia) będzie trzecim dniem Światowego Forum Ekonomicznym w Davos. W programie jest m.in. debata o możliwościach obronnych Europy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Specjalne wystąpienie wygłosi też prezydent USA Donald Trump. W innych panelach będzie można usłyszeć przywódców m.in. Argentyny czy Egiptu.
W porannej debacie pt. „Czy Europa jest w stanie się obronić?” oprócz Nawrockiego wezmą udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.
Po południu Trump ma wygłosić blisko godzinne przemówienie.
W środę w ramach Forum odbędzie się też około 60 innych spotkań, paneli i dyskusji.
Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska i premier Mołdawii Alexandru Munteanu będą rozmawiać o tym, jak zachodnie sankcje wpływają na rosyjską gospodarkę, jej politykę zagraniczną i trwającą agresję Kremla na Ukrainę.
Przed południem swoje przemówienia wygłosi też prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi. Uczestnicy Forum będą również mogli porozmawiać z premierem Autonomii Palestyńskiej Mohammadem Mustafą czy dyrektorem generalnym producenta procesorów NVIDIA Jensenem Huangiem.
W sesji „Przetasowania i niespodzianki na Bliskim Wschodzie” wezmą udział szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu: Yvette Cooper, Faisal bin Farhan i Mohammad Ishaq Dar oraz dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi.
Po południu z przemówieniem wystąpi też prezydent Argentyny Javier Milei.
Podczas innych paneli poruszane będą tematy takie, jak: wyzwania stojące przed organizacjami humanitarnymi, perspektywy opracowania nowych antybiotyków, wizje rozwoju energetyki odnawialnej, problem odpowiedzialnego rozwoju, czy to, jak ludzie „mogą ze sobą współpracować w coraz bardziej skonfliktowanym świecie”.
Czytaj także:
Kłopoty Trumpa z Air Force One w drodze do Szwajcarii. Nowe informacje [AKTUALIZACJA]
Prezydent USA Donald Trump przybędzie w środę (21 stycznia) na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (WEF) prawdopodobnie z około trzygodzinnym opóźnieniem - poinformował amerykański minister finansów Scott Bessent. Uważam,...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Von der Leyen w Davos: zapowiedziane przez USA cła są błędem
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek (20 stycznia), że dodatkowe cła zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda Trumpa są błędem. UE i USA zawarły w zeszłym...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Trump powołuje nową instytucję. Zaproszenie do członkostwa dostał m.in. Nawrocki [AKTUALIZOWANY]
Rada Pokoju, nowa instytucja, na której czele stoi prezydent USA Donald Trump zaczyna przybierać konkretną formę. Do Rady miało zostać zaproszonych ponad 60 przywódców. Radę powołano, by zarządzała Strefą...Czytaj więcejDetails