Dziś w Lubrzy ogólnopolska inauguracja kampanii „Kompas Jutra”. W ramach cyklu spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami, resort edukacji chce przybliżyć założenia reformy programowej.

Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka mówi w Radiu Zachód, że to dobra okazja, by posłuchać uwag specjalistów z poszczególnych regionów:

Barbara Nowacka dodaje, że jedno z głównych założeń reformy, to „mniej teorii – więcej praktyki”:

Zmiana podstawy programowej jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od kolejnego roku szkolnego.