W naszym regionie działa około 75 zarejestrowanych winnic. Dzisiaj w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze odbyła się dyskusja przedstawicieli tej branży z wiceministrem rolnictwa, Małgorzatą Gromadzką. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, podatkiem akcyzowym oraz promocji enoturystyki.

Jak mówi Małgorzata Gromadzka, rozwój polskiego winiarstwa wpłynie pozytywnie na sektor rolniczy:

Dzisiejsze spotkanie stanowiło przestrzeń do dyskusji między rządem a winiarzami – twierdzi Krystyna Sibińska, posłanka na Sejm RP:

Kultura winiarska stanowi nieodłączną część naszego regionu, o czym mówi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego:

– Przedstawiliśmy politykom nasze stanowisko wobec obecnych winiarskich wyzwań – dodaje Katarzyna Żelazna, winiarka a zarazem prezes Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic:

Dodajmy, że województwo lubuskie ma największą liczbę winnic w Polsce.