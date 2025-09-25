Delegaci „Solidarności” regionu zielonogórskiego zjechali dziś na walne zebranie związku w hotelu Grape Town w Zielonej Górze.
– Okazja jest szczególna – wyjaśnia Bożena Pierzgalska z prezydium zielonogórskiej „Solidarności”:
Na obrady przyjechał Piotr Duda, przewodniczący krajowych struktur związku:
45. rocznica powstania „Solidarności” minęła w sierpniu tego roku.
Czytaj także:
Szef MS: W Polsce budowano system autorytarny. Posłowie komentują
W latach rządów Zjednoczonej Prawicy w represjonowanie obywateli zaangażowane były różne instytucje, w tym służby, policja, wymiar sprawiedliwości, jak i media publiczne - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, przytaczając...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
500 tys. zł dla lubuskich pszczelarzy
500 tys. zł z budżetu województwa trafi do lubuskich pszczelarzy na zakup węzy wysokiej jakości. Dzięki pieniądzom poprawi się byt kilku tysięcy pszczelich rodzin. - To już piąta edycja...Czytaj więcejDetails