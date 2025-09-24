Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze Warty Gorzów w meczu trzeciej rundy rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgu lubuskiego.

Trzecioligowa drużyna pokonała w Deszcznie grających w klasie okręgowej piłkarzy miejscowego Spartaka 7:0.

Bramki zdobywali: Mateusz Posmyk 3 (58, 70 i 74 min.), Jakub Lutostański (27), Mateusz Kaczmarek (31), Oliwier Niklas (59), Szymon Cichoszewski (83).

Mieliśmy swoje zadania do wykonania i je wypełniliśmy, mówili po meczu przedstawiciele Warty:

Piłkarze Spartaka zwracali uwagę na różnicę klas dzielącą oba zespoły:

Pozostałe mecze:

Łucznik Strzelce Krajeńskie – Stal Sulęcin 0:0 rz. k. 3:4

Czarni Browar Witnica – Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 rz. k. 2:4

Zew Dąbroszyn – Lubuszanin Drezdenko 1:4

Mecze Sokół Gościm – Polonia Słubice i Celuloza II Kostrzyn nad Odrą – Ilanka Rzepin nie odbyły się. Gospodarze tych spotkań oddali spotkania rywalom walkowerem.