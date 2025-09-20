Gezet Stal Gorzów na serio potraktowała rewanż z INPRO Rowem Rybnik. Gorzowianie od pierwszego wyścigu narzucili wysokie wymagania rywalom, ostatecznie wygrywając 54:36 i zakończyli rozgrywki PGE Ekstraligi na 7 miejscu.

Po spotkaniu trener Stali Gorzów dziękował swoim liderom za skuteczną jazdę, a Martinowi Vaculikowi za to, że oddał część swoich wyścigów zawodnikom drugiej linii.

Stal Gorzów dominowała w tym dwumeczu – tak krótko rywalizację podsumował trener ROW-u Rybnik Piotr Żyto.

Już w najbliższą niedzielę GEZET Stal Gorzów w Bydgoszczy rozegra pierwsze spotkanie barażowe z Polonią Bydgoszcz. Relacja na naszej antenie