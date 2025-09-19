Polityka jest sztuką kompromisu i przeprowadzania takich programów, które mają szansę na poparcie większości – podkreślił w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy.

Na czwartkowej sesji warszawscy radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Przepadł też projekt Lewicy i Miasto Jest Nasze, które chciały wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw.

Potem wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska. Jak powiedział PAP, powodem jest wycofanie przez prezydenta Warszawy projektu wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście.

W piątek do ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy odniósł się jej prezydent Rafał Trzaskowski.

– Wczorajsza sesja Rady Miasta dotycząca ograniczeń sprzedaży alkoholu wywołała bardzo wiele emocji, ale wyjaśnijmy to, co najważniejsze

– powiedział w wideo opublikowanym na platformie X Trzaskowski.

Podkreślił, że „z niczego się nie wycofuje”.

– Dalej stoję na stanowisku, że tego typu ograniczenia mają sens i dlatego udało mi się przekonać do tego radnych, dlatego że większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, zakazom, nakazom, ale udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku i wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Od tego zaczynamy

– zaznaczył.

Dodał, że wsłuchał się w głos mieszkanek i mieszkańców oraz że zrobiono bardzo dokładne konsultacje.

– I to jest właśnie wynik tych konsultacji. Polityka (…) to jest sztuka kompromisu i przeprowadzanie takich programów, które mają szansę na poparcie większości, i tak się dokładnie stało w Warszawie

– wskazał Trzaskowski.