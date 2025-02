Gmina Iłowa ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na pracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy akwenie Młyńskie Oko. Zbiornik retencyjny przy ulicy Młyńskiej przebudowano w zeszłym roku. Miasto chce poszerzyć ofertę rekreacyjną.

Prace konkursowe można składać do 28 lutego. – Czekamy na pomysły. Chcemy jeszcze bardziej upiększyć to miejsce i sprawić, że jego atrakcyjność wzrośnie. To teren z potencjałem, więc warto wykorzystać jego walory – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Pomysły już spływają. Zainteresowanie jest duże, więc rozważamy przedłużenie przyjmowania projektów rewitalizacji tego miejsca – zaznacza włodarz gminy:

Więcej na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej iłowskiego urzędu.