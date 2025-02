Adrian Zandberg, kandydat Partii Razem na prezydenta kraju, radzi nie lekceważyć ostatniego zwrotu w polityce USA. – Powinniśmy teraz szybko zacieśnić współpracę obronną w regionie. To są kwestie na przedwczoraj – powiedział Zandberg.

Lider Partii Razem w ramach kampanii prezydenckiej odwiedził Świeradów-Zdrój. Dziennikarze pytali go o wydarzenia z Monachium i deklaracje władz USA o szukaniu porozumienia pokojowego z Rosją ws. Ukrainy, nawet kosztem utraty przez nią terytoriów.

Nowa administracja USA jasno zadeklarowała, że o przyszłości Europy będzie decydować teraz bez udziału UE. Tu nie ma co zastanawiać się „co jeśli”, tylko musimy działać w tych realiach, które już się wydarzyły

– ocenił Zandberg.

W jego przekonaniu Polska potrzebuje teraz szybkiego pogłębienia współpracy obronnej z innymi państwami UE – przede wszystkim w zakresie wydatków na wojsko i przemysł zbrojeniowy, ale też rozmowy o wspólnych oddziałach wojska.

To są kwestie na przedwczoraj. Jest wiele krajów, które podobnie jak my rozumieją wyzwania bezpieczeństwa – to kraje skandynawskie oraz państwa naszego regionu