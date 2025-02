Co to są aminy? Jak zbudowany jest atom? Co to jest widmo absorbcyjne? To tylko część tematów, z którymi nie radzą sobie uczniowie na lekcjach fizyki czy chemii w szkole ponadpodstawowej. Korepetycje kosztują, a samodzielne zrozumienie zagadnień często jest niemożliwe.

Rozwiązanie problemu znalazł nauczyciel tych przedmiotów z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – Grzegorz Klimek, który nagrywa lekcje i publikuje w internecie. Jego kanał „Lekcje zdalne – chemia i fizyka” śledzi 16 tys. osób.

Jak mówi Grzegorz Klimek, takie zainteresowanie może wynikać ze sposobu prowadzenia zajęć:

Barbara Taront, uczennica IV klasy z PZS w Świebodzinie mówi, że czasami książka się nie sprawdza, a na kanale jest wiedza w pigułce:

Dyrektor szkoły Sabina Orlicka uważa, że metoda nauczania trafia w gust dzisiejszej młodzieży:

Szerszy materiał w popołudniówce Radia Zachód:

Dodajmy, że na kanale można znaleźć podstawę programową z fizyki i chemii. Teraz nauczyciel chce nagrać oba przedmioty w wersji rozszerzonej.