Koleżanki i Koledzy

Miło mi poinformować, że drugi etap naszego konkursu dobiega właśnie końca. Jury w składzie: Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Jan Smyk i Cezary Galek przesłuchało 44 prace konkursowe wyemitowane na 15 antenach Polskiego Radia i zgłosiło gotowość do obrad.

Jak czytamy w regulaminie: …konkurs jest dwuetapowy, co oznacza, że do ścisłego finału Jury nominuje co najmniej dziesięć audycji, a następnie nagrodzi najlepsze. Przy ocenie prac będzie brać pod uwagę wagę tematu i zgodność z przesłaniem Konkursu, wybitne walory warsztatowe, ukazanie trwałych wartości płynących z przedstawionego tematu, ciekawy, indywidualny i oryginalny charakter przekazu.

W najbliższy poniedziałek na pierwszym posiedzeniu co najmniej 10 prac zostanie nominowanych do finału konkursu. Lista autorów i dzieł zostanie podana w kolejnym komunikacie. Zostaną zaproszeni na koszt organizatora do udziału w gali konkursu, która odbędzie się 10 września o godzinie 12.00 w zielonogórskiej Palmiarni podczas uroczystej winobraniowej sesji Rady Miasta Zielona Góra w miejscowej Palmiarni. Nie zabraknie też akcentów regionalnych w związku z świętem winiarskiego miasta i regionu.

Jury spotka się ponownie na początku września i uzgodni werdykt końcowy, który będzie tajny do czasu wręczenia nagród.

Kolejny komunikat na początku przyszłego tygodnia.

Powodzenia

Cezary Galek, sekretarz i członek jury