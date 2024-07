Koleżanki i Koledzy

Miło mi poinformować, że pierwszy etap naszego konkursu został zakończony. 44 prace emitowane na 15 antenach Polskiego Radia spełniły podstawowe kryteria regulaminowe (czekamy na dwa drobne uzupełnienia dokumentacji) i jeszcze w tym tygodniu zostaną przedstawione do oceny członków jury w składzie: Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Jan Smyk, Cezary Galek. Po przesłuchaniu prac pierwsze spotkanie odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia br.

Jak czytamy w regulaminie: …konkurs jest dwuetapowy, co oznacza, że do ścisłego finału Jury nominuje co najmniej dziesięć audycji, a następnie nagrodzi najlepsze. Przy ocenie prac będzie brać pod uwagę wagę tematu i zgodność z przesłaniem Konkursu, wybitne walory warsztatowe, ukazanie trwałych wartości płynących z przedstawionego tematu, ciekawy, indywidualny i oryginalny charakter przekazu.

O dalszym przebiegu konkursu będziemy informować na bieżąco w tej zakładce. A będzie o czym, bowiem autorzy nominowanych prac zostaną zaproszeni do Zielonej Góry na wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się 10 września podczas naszego kultowego Święta Winobrania. Będzie się działo… ale o tym już w stosownym czasie w osobnym komunikacie.

Powodzenia w konkursie

Cezary Galek- sekretarz konkursu

Lista audycji wg kolejności zgłoszeń (tytuł, autor, antena)

1. WARUNEK Andrzej Urbański PR GDAŃSK

2. NIGDY NIE BYŁO ŁATWO Katarzyna Kużel PR KOSZALIN

3. ZA DRZWIAMI UCZELNI Antoni Rokicki SRiD PR

4. REBEL W PASŁĘKU Antoni Rokicki i Urszula Żółtowska SRiD PR

5. ŚLADAMI ELSE Magdalena Świerczyńska-Dolot PR GDAŃSK

6. LISTY Z KONICZYNKĄ Anna Winnicka PR KOSZALIN

7. 7310 Krzysztof Polasik PR POZNAŃ

8. KROWA W PROKURATURZE Andrzej Bogoryja-Zakrzewski SRiD PR

9. POCZEKALNIA Andrzej Andrzejewski PR WROCŁAW

10. SAMODZIELNOŚC Daniel Wojciechowski PR Gdańsk

11. KIM BEDĘ Monika Chrobak SRiD PR

12. ULMOWIE-TRYPTYK RODZINA Adam Głaczyński PR RZESZÓW

13. OSTATNIE TAKIE TRIO Mariusz Kamiński PR LUBLIN

14. BARBÓRECKA Małgorzata Lechendro PR KATOWICE

15. JEGO ŻYCIE NIELEGALNE Ewa Szkurłat i Anna PR KRAKÓW

16. MISJA LAST MINUTE Ewa Szkurłat PR KRAKÓW

17 KORO, CZYLI SAMOTNA WYSPA Anna Łoś PR KRAKÓW

18. CHOROBA KŁAMSTWA Alicja Samolewicz-Jeglicka PR GDAŃSK

19. NIEBO@COM Michał Słobodzian PR PIK

20. FAJNE MIEJSCE NA ZIEMI Anna Kolmer PR SZCZECIN

21. TRZY MARIE Joanna Sikora PR BIAŁYSTOK

22. KAPLICZKA Katarzyna Michalak PR LUBLIN

23. PO Magdalena Skawińska i Urszula Żółtowska SRiD PR

24. NIKIFOR Z TRÓJKĄTA Magdalena Skawińska SRiD PR

25. MÓJ OBRAZ W DUSZY TWOJEJ Dorota Sokołowska PR BIAŁYSTOK

26. NIE DO WIARY Jolanta Rudnik PR KOSZALIN

27. JAN JEST Agnieszka Loch PR KATOWICE

28. WIEŚ A JAKBY JEJ NIE BYŁO Alicja Pietruczuk i Aleksandra Sadokierska PR BIAŁYSTOK

29. DEMOKRACJA NIEPUBLICZNA Aleksandra Sadokierska PR BIAŁYSTOK

30. ŚMIERĆ W ŻYWYCH KOLORACH Kamila Litman PR ŁÓDŻ

31. PORTRET W DREWNIE Jacek Kosiak PR POZNAŃ

32. BEZ LĘKU Dominika Dębska PR BIAŁYSTOK

33. PROFESOROWA Z PROWINCJI Dominik Gil PR LUBLIN

34. Z KULTURĄ NA BOKU Monika Gosławska PR ŁÓDŻ

35. NA TARASIE ŻYCIA Krzysztof Kaczmarczyk PR RZESZÓW

36. WSZYSTKIE NASZE STRACHY Jakub Tarka i Hanna Dołęgowska SRiD

37. JESTEM ASYSTENTEM Mateusz Sienkiewicz PR KOSZALIN

38. DRUGIE ŻYCIE KAPITANA Iwona Piętak i Dawid Osysko PR RZESZÓW

39. DUCHOWE WNUCZKI ADAMA KARASIA Anna Piekarczyk PR KRAKÓW

40. DAWID WEDŁUG PASJI Wanda Wasilewska PR POZNAŃ

41. GRZEGORZ Beata Kwiatkowska PR II PR

42. W GŁOWIE MALOWANE Elżbieta Wozowczyk-Leszko PR ZACHÓD

43. WARTOŚĆ ŻYCIA Renata Wcisło PR ZACHÓD

44. Z MIŁOŚCI DO TEATRU Izabela Patek PR ZACHÓD

Anteny (miejsce emisji audycji):

STUDIO REPORTAŻU I DOKUMENTU PR, PR GDAŃSK, PR KOSZALIN, PR POZNAŃ, PR WROCŁAW, PR RZESZÓW, PR LUBLIN, PR KATOWICE, PR KRAKÓW, PR SZCZECIN, PR PIK, PR BIAŁYSTOK, PR ŁÓDŻ, PROGRAM II PR, PR ZACHÓD.