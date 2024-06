Stany Zjednoczone przeprowadziły we wtorek (4 czerwca) rano próbę nieuzbrojonej rakiety o zasięgu międzykontynentalnej Minuteman III – powiadomiły amerykańskie siły powietrzne. Jak podano w komunikacie, test służył zademonstrowaniu gotowości sił jądrowych, lecz nie miał związku z aktualnymi „wydarzeniami na świecie”.

W oświadczeniu powiadomiono, że do wystrzelenia pocisku balistycznego zdolnego do przenoszenia ładunków jądrowych doszło tuż po północy czasu lokalnego (po godz. 9 rano w Polsce) w bazie Vandenberg w Kalifornii. Pocisk przemierzył ponad 4,2 tys. mil (blisko 6,8 tys. km) i trafił w poligon testowy na atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla.

– podkreśliło amerykańskie wojsko.

Safe + Secure

An unarmed Minuteman III #ICBM was launched early Tuesday morning as part of a pre-scheduled, routine test—reiterating the continuing efficacy of the most responsive leg of the U.S. nuclear triad.@DeptofDefense @usairforce @US_STRATCOMhttps://t.co/CqtoqD4fZw

— Air Force Global Strike Command (@AFGlobalStrike) June 4, 2024