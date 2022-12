Gmina Iłowa zaprasza mieszkańców do aktywnego wypoczynku w centrum miejscowości. Już w sobotę na Placu Wolności można będzie spróbować swoich sił w jeździe na łyżwach. Sztuczne lodowisko już jest rozstawiane.

Chętni do jazdy po lodzie mogą zabrać swój sprzęt, albo go wypożyczyć. – Chcemy zaproponować iłowianom taką niecodzienną rozrywkę, która na pewno przyniesie dobrą zabawę, ale i zachęci do aktywności – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Lodowisko będzie funkcjonować także podczas ferii zimowych. Będzie to jedna z propozycji na czas odpoczynku dzieci od nauki – zaznacza Paweł Lichtański:

Dodajmy, że lodowisko czynne będzie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. W sobotę i niedzielę można będzie z niego korzystać już od godziny 10.00.