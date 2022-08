Zostały dwa tygodnie do końca wakacji. Właśnie w tym czasie młodzi Lubuszanie starają się wypocząć i nabrać sił przed powrotem do szkoły. W wielu instytucjach kultury jeszcze do końca sierpnia odbywają się zajęcia dla lubuskich dzieci i młodzieży. Jednym z miejsc zachęcających do aktywnego wakacyjnego wypoczynku jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, tu zajęć nie brakuje.

Rafał Bączkowski z placówki mówi, że każdego roku na czas wakacji uczniowie mogą brać udział w ciekawych warsztatach, a także skorzystać z zajęć na świeżym powietrzu. Jak zaznacza, dużym zainteresowaniem cieszy się kino plenerowe:

Krystyna Pawłowska, kierowniczka Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu, mówi, że wakacje to doskonały czas, by zachęcić młodzież do wypoczynku razem z ulubioną książką:

Dodajmy, że także w międzyrzeckim muzeum odbywają się koncerty dla mieszkańców.