Lider I ligi Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się dziś na własnym stadionie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w hicie I ligi.

Falubaz do tej pory nie przegrał meczu choć ma na koncie 2 remisy i jedno zwycięstwo walkowerem.

Polonia zaczęła sezon od porażki, potem 3 mecze wygrała, ale w ostatniej kolejce tylko zremisowała u siebie z ROWem Rybnik.

Falubaz zastosuje dziś zz-tkę, bo na zwolnieniu jest Piotr Protasiewicz. Mogą go zatem zastępować najsilniejsi ludzie w składzie.

Może jednak też zdarzyć się tak, że na dzień dobry z rezerwy pojedzie Mateusz Tonder i jeśli pokaże klasę będzie startował również w kolejnych wyścigach „zz-tkowych”.

W każdym razie Tonder jest gotowy do walki:

Największe oczekiwania punktowe są dziś w Falubazie oczywiście w stosunku do liderów – Maxa Fricke’a i Krzysztofa Buczkowskiego. W meczu na szczycie potrzebna będzie też duża ilość punktów Rohana Tungate’a. Ten do tej pory zdobywa 8.5 punktu w meczu i mówi, że stać go na więcej, a jeśli chodzi o pojedynek z Polonią to wg. niego Falubaz ma silniejszy skład:

Mecz rozpoczyna się o 14:00, transmisja w Radiu Zielona Góra i Radiu Zachód.