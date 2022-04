W Żaganiu zakończył się jarmark wielkanocny. Na dziedzińcu Pałacu Książęcego na stoiskach dominowały kolory kwietniowych świąt. Unosił się również zapach żurku, którego każdy mógł skosztować. Była to również lekcja etnografii dla najmłodszych, ale i tych starszych żaganian.

Oprócz wielu świątecznych ozdób można było spróbować swoich sił w robieniu wielkanocnej palmy. Spotkanie wystawców z odwiedzającymi pałac było również okazją do poznania staropolskich obyczajów związanych z czasem świąt. – Można było się dowiedzieć choćby o tym, co to są paski oraz śmirgust – podkreślają niektórzy: