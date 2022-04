W kalendarzu przypada dziś ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości dotyczącej autystycznych zaburzeń.

2 kwietnia to także początek obchodów Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. W Niepublicznym Przedszkolu Dalej Razem grupy liczą najwyżej po 4 osoby. Jak mówi Jolanta Szysz, zastępca dyrektora placówki mimo iż to małe grupy, to w każdej zajęcia prowadzi dwóch, a nawet trzech nauczycieli terapeutów:

– Wykorzystujemy wiele technik w edukacji. Ważny jest ich odpowiedni dobór indywidualny – zaznacza Jolanta Szysz:

– Największą nagrodą dla nauczyciela, opiekuna jest to, kiedy widzi i czuje radość dziecka – podkreśla pracownica przedszkola:

Do żagańskiego przedszkola uczęszcza 20 dzieci autystycznych.