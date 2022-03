Żagański Pałac Kultury pyta mieszkańców miasta o pomysły i propozycje wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć. Placówka uruchomiła „kulturalną skrzynię marzeń”, gdzie każdy może zaproponować imprezę, której brakuje w ofercie.

Celem takiej inicjatywy jest zaktywizowanie młodych, ale i tych starszych żaganian w życiu kulturalnym miasta. Skrzynia znajduje się przy wejściu do Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II. Jak mówi Dorota Szymańska z żagańskiego pałacu, mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście:

– Chcemy poznać zapotrzebowania na rodzaj wydarzeń, których być może brak – zaznacza pracownica ŻPK:

Dodajmy, że skrzynka na propozycje wydarzeń dostępna będzie do końca kwietnia.