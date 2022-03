Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju idzie coraz sprawniej. Najlepiej sprawa wygląda w małych samorządach, gdzie zainteresowanych jest wyraźnie mniej. – Ale to, że ta żmudna praca przebiega bez zakłóceń to zasługa naszych urzędników – mówi Izabella Staszak, wójt Trzebiechowa.

W miniony piątek w gminie Trzebiechów zameldowanych było 35 obywateli Ukrainy, którzy mieszkali u osób prywatnych. Samorząd Trzebiechowa przygotował natomiast 100 miejsc do ewentualnego pobytu doraźnego.