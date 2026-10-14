W środę popołudniu (14 października) w Sopocie rozpoczęło się 15. Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), trzydniowa konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o bezpieczeństwie, gospodarce czy sytuacji międzynarodowej.

Gości przywitała przewodnicząca rady programowej EFNI Henryka Bochniarz. Jak mówiła, podczas EFNI prezentowane są wnioski ekspertów współpracujących z Forum, ale także na podstawie toczących się podczas wydarzenia dyskusji, organizacja tworzy listę rekomendacji dla m.in. rządu. Podkreśliła, że podczas jubileuszowej edycji wiele paneli będzie dotyczyć refleksji nad wartościami kształtującymi współczesne społeczeństwa.

Bochniarz zwróciła uwagę, że jedną z głównych ścieżek tematycznych tegorocznej edycji jest Nasz Nowy Świat. Jej zdaniem, tworzenie się „nowego świata” oddają m.in. zmieniające się relacje między Europą a USA czy rewolucja technologiczne i stosowanie sztucznej inteligencji. Podkreśliła, że chciałaby, aby EFNI nie było tylko wydarzeniem do omawiania bieżących spraw, ale także platformą do budowania nowych postulatów.

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Po raz piętnasty w Sopocie możemy powiedzieć, że… Europejskie Forum Nowych Idei oficjalnie otwarte! ?? #CoBędzieJutro #EFNI2026 https://t.co/KgYEZY8SCd — EFNI (@EFNI_Poland) October 14, 2026

Drugą ścieżką tematyczną jest Nasza Nowa Europa, która – jak mówiła Bochniarz – skupi się na roli Europy w bezpieczeństwie międzynarodowym, nowej perspektywie finansowej czy regulacjach, które nie zawsze spełniają oczekiwania obywali UE. Dodała, że chciałaby także rozpocząć dyskusje nt. możliwości wprowadzania euro w Polsce.

Sprawy ważne dla środowisk gospodarczych

Ścieżka Nasza Nowa Polska – jak wyjaśniła przewodnicząca rady programowej EFNI – dotyczy tematów codziennych. Wskazała, że podczas paneli będą omawiane sprawy ważne dla środowisk gospodarczych, jak podatki, deregulacja czy nowe regulacje unijne. Zwróciła też uwagę na rozwijające się w Polsce przemysły, jak np. moda.

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Zaczynamy #EFNI2026. ?? Transmisja na żywo z gali otwarcia i pierwszych debat. Na scenie między innymi kard. Grzegorz Ryś, prof. Jerzy Hausner, Marek Górski i Henryka Bochniarz. ?? https://t.co/resZ4HH0v3 — EFNI (@EFNI_Poland) October 14, 2026

Bochniarz mówiła także o ścieżce Nasz Nowy Człowiek, która obejmie rozmowy o m.in. zdrowiu, edukacji i dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży.

W przywitaniu uczestników – oprócz Bochniarz – brali też udział: prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski, wiceprezydent Sopotu Michał Banacki oraz wicemarszałek woj. Pomorskiego Leszek Bonna.

Wśród gości i panelistów EFNI 2026 znajdą się przedstawiciele świata biznesu, kultury i nauki, a także europejskiej i polskiej administracji publicznej, w tym członkowie Rady Ministrów. Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, wicepremierzy: Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: Waldemar Żurek, Miłosz Motyka, Barbara Nowacka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Balczun, Dariusz Klimczak i Jolanta Sobierańska-Grenda.

Europejskie Forum Nowych Idei organizuje Konfederacja Lewiatan we współpracy z miastem Sopot i BusinessEurope. Patronem medialnym wydarzenia jest PAP.