Siatkarze Asa Słubice przegrali u siebie z pierwszoligowym Fortem Poznań 1:3 w II rundzie Pucharu Polski i tym samym odpadli z rozgrywek.

W pierwszych dwóch setach faworyzowani goście wygrywali po 25:19, ale w pierwszej partii przez długi czas gra toczyła się punkt za punkt, z kolei w drugiej momentem zwrotnym była jedna z decyzji sędziowskich, o którą gospodarze mieli spore pretensje. W trzecim secie As prowadził przez większość czasu a poznaniakom we znaki dawał się nowy atakujący słubickiej drużyny Bartosz Kowalczyk. W czwartym secie pierwszoligowiec jednak już dominował zdecydowanie, wygrał 25:15 i cały mecz 3:1:

Z Pucharu Polski odpadł też trzecioligowy Żak Krzeszyce, który uległ u siebie drugoligowemu Fortowi Tarnowo Podgórne 0:3 w setach do 18, 18 i 12