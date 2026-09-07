Sztuczna inteligencja, roboty, wirtualna rzeczywistość i druk 3D. Kolejne nowe technologie coraz mocniej wkraczają w nasze życie. W tym wydaniu programu „Plan B” odwiedzimy Piknik Cyfrowych Kompetencji, który odbył się w Gorzowie. Będzie relacja z wydarzenia oraz rozmowa z jego organizatorką o tym, jak świadomie i bezpiecznie korzystać z cyfrowego świata.

Porozmawiamy także o zagrożeniach związanych z dezinformacją, sztuczną inteligencją i mediami społecznościowymi. Sprawdzimy, czy potrafimy rozpoznać fałszywe informacje i jak chronić siebie oraz swoich bliskich przed internetowymi oszustwami.

Jak zawsze w „Planie B” nie zabraknie również informacji dotyczących pracy służb, reagowania na zagrożenia i naszego bezpieczeństwa.

Zaprasza Krzysztof Matusiak