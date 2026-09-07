Nowy miesiąc otwieramy super premierami, mamy dla Was nowe piosenki Mroza w duecie z braćmi Kacperczyk, Nity, Leona Bridgesa, Mondo i Baby K!

MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem

’Wszystko Czego Chciałem’ to ostatni singiel zapowiadający nowy album Mroza. W utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk. Pełna lekkości, dobrej energii i wakacyjnego klimatu piosenka odsłania bardziej beztroskie oblicze nadchodzącego wydawnictwa i stanowi idealny soundtrack na końcówkę lata — plenerowe koncerty, podróże i spotkania z przyjaciółmi.

Utworowi towarzyszy teledysk w reżyserii Maca Adamczaka, który wizualnie rozwija atmosferę singla i dopełnia jego lekki, wakacyjny charakter. Premierę klipu poprzedza kampania wideo prowadzona w mediach społecznościowych Mroza, stopniowo wprowadzająca odbiorców w świat nowego utworu.

Wspólny utwór Mroza i braci Kacperczyk wyrósł z ich znajomości i czasu spędzonego razem na trasie Męskiego Grania.

– To utwór, który oddaje energię naszego wspólnego czasu spędzonego na trasie Męskiego Grania – zarówno tego, co działo się na scenie, jak i po zejściu z niej. Kawałek opowiada też o miejscu, do którego dotarliśmy na naszej muzycznej i życiowej drodze. Chociaż echa rock’n’rolla wciąż szumią nam w głowach, jest w tym też dużo satysfakcji z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i z tego, co dzieje się wokół nas – mówi Mrozu.

Płyta, podobnie jak singiel, nosi tytuł 'Wszystko Czego Chciałem’ i ukaże się 18 września. Cały materiał z nowej płyty Mroza będzie można usłyszeć premierowo również na żywo. Już 2 października rusza trasa koncertowa artysty, podczas której nowe utwory po raz pierwszy wybrzmią przed publicznością w koncertowych aranżacjach.

NITA Tańcz i Kochaj

Po dobrze przyjętych singlach 'Dla Zasady’ (TOP 40 Airplay), 'Szerokości!’ oraz współpracy z Pszoną przy 'Daj Mi Znać’, Nita prezentuje 'Tańcz i Kochaj’ – kolejny singiel zapowiadający jej drugi album studyjny, inspirowany estetyką i brzmieniami lat 2000. 'Tańcz i Kochaj’ to lekka, przewrotna opowieść o miłości, która wydarza się tu i teraz. O jednym spojrzeniu, szybkim „klik” i emocji, która nie potrzebuje wielkich deklaracji. Nita bawi się konwencją, łącząc bezpretensjonalność z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i dystansem.

– Chciałam, aby 'Tańcz i Kochaj’ było utworem bezpretensjonalnym, pełnym luzu i autentyczności. Miłość to nie zawsze podniosłe deklaracje – czasem to po prostu wspólny taniec, śmiech i brak potrzeby tłumaczenia czegokolwiek komukolwiek.

Do singla powstał teledysk inspirowany estetyką ślubnych nagrań z początku XXI wieku. Sielankowy obraz młodej pary, zieleni i malowniczych łąk zostaje przełamany groteskowym twistem i charakterystycznym dla Nity puszczeniem oka do widza.

’Tańcz i Kochaj’ to kolejny element artystycznej metamorfozy Nity, która w 2026 roku konsekwentnie rozwija nowe brzmienie i estetykę. Jesienią ukaże się jej drugi album studyjny, a wraz z nim aArtystka ruszy w klubową trasę NITA2000 TOUR, obejmującą Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawę i Poznań.

LEON BRIDGES Talk It Over

Już 25 września Leon Bridges wyda swój nowy album 'Happiness Anytime’, który powstał we współpracy z J Lloydem-Watsonem i Lydią Kitto z brytyjskiej formacji Jungle. Przez całe lato Artysta stopniowo odsłaniał materiał z albumu podczas serii kameralnych, specjalnych koncertów organizowanych m.in. w Paryżu, Cannes, Los Angeles, na Montreux Jazz Festival, w Londynie, Chicago, a ostatnio także na festiwalu Outside Lands.

Teraz Bridges prezentuje drugą z trzech EP-ek, które ostatecznie złożą się na pełnowymiarowy album. Równocześnie ukazał się oficjalny teledysk do 'Talk It Over’, zrealizowany w Amsterdamie przez duet reżyserski D+Y przy choreografii agencji Plue. Klip odzwierciedla główną ideę albumu: radość, ruch i taniec jako formę wyrażania siebie.

Leon Bridges od lat pozostaje jednym z najważniejszych głosów współczesnego amerykańskiego soulu i R&B. Urodzony w Atlancie, wychowany w Fort Worth w Teksasie artysta zadebiutował platynową i nominowaną do GRAMMY płyta? Coming Home, dzięki której niemal natychmiast znalazł się w gronie najciekawszych nowych nazwisk amerykańskiej sceny muzycznej.

MONDO Gold

Armand 'Mondo’ Duplantis zapisuje się w historii sportu w kolejny sposób. Nie tylko wystartuje w nadchodzących World Athletics Ultimate Championships, ale jest również autorem oficjalnego utworu mistrzostw. Singiel 'Gold’ mamy już na rynku, a gdy we wrześniu najlepsi lekkoatleci świata spotkają się w Budapeszcie, by walczyć o tytuł mistrza mistrzów, dwie największe pasje Duplantisa – sport i muzyka – połączą się podczas jednego wyjątkowego wydarzenia.

– Zawsze staram się przekraczać granice we wszystkim, co robię, niezależnie od tego, czy jestem na rozbiegu do skoku o tyczce, czy w studiu nagraniowym – mówi Mondo. – »Gold« to dla mnie bardzo osobisty utwór. Opowiada o wspólnocie i o tym, że kiedy rywalizuję, reprezentuję coś znacznie większego niż tylko siebie – moją rodzinę, przyjaciół i wszystkich Szwedów. To właśnie to poczucie jest sercem tej piosenki.

BABY K Tucamacarena

Wyprodukowany przez Room9 utwór to kompozycja z pogranicza urban-popu i brzmień latynoskich, której akcja rozgrywa się w Neapolu. Premiera piosenki zbiegła się w czasie z przygotowaniami wokalistki – jednej z pierwszych kobiet, które zaznaczyły swoją obecność na włoskiej scenie urban-pop, a zarazem jedynej włoskiej Artystki, która uzyskała status Diamentowej Płyty – do trasy koncertowej 'OH BABY! Summer Tour’.

’Tucamacarena’ to połączenie rytmu i śródziemnomorskiego klimatu, w którym styl urban-pop miesza się z wpływami latynoamerykańskimi: słyszymy tu partie pianina w stylu latynoskim, dynamiczną perkusję oraz hipnotyzujący refren osadzony na ciepłym, pulsującym rytmie. Sam tytuł nawiązuje do popowej estetyki, łącząc i na nowo interpretując dwa kultowe tańce w ramach nowoczesnej gry w uwodzenie.

– »Tucamacarena« opowiada o dwojgu ludziach, którzy wiedzą, że ta relacja to kiepski pomysł, a mimo to wciąż się sobie oddają. Urzekła mnie wizja miłości, która wydaje się niemal zakazana – to motyw, który zgłębiam poprzez obrazy przemytu, uciekinierów i drobnych sercowych występków; sytuacje, w których wiesz, że prawdopodobnie źle się to skończy, a jednak rzucasz się w to bez reszty. Jednocześnie to piosenka pełna kultowych, powszechnie uwielbianych motywów, które są mi niezwykle bliskie: Neapol, mural Maradony, nocny wycie syren, Morze Śródziemne i latynoskie wpływy. To romantyczna, a zarazem buntownicza letnia pocztówka – hołd dla ludzi i miejsca, w którym czuję się jak w domu.

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