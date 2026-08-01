Alimentation Couche-Tard, który zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group, szacuje synergie kosztowe i przychodowe wynikające z transakcji na około 250 mln dol. – podały Żabka i Alimentation Couche-Tard w komunikacie prasowym.

Ponadto Couche-Tard zidentyfikował istotne możliwości osiągnięcia synergii kosztowych i przychodowych o szacunkowej wartości około 250 milionów USD, przy czym ich pełna realizacja oczekiwana jest do końca trzeciego roku po zamknięciu transakcji

– napisano.

Oczekuje się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na marżę skorygowanej EBITDA od momentu jej zamknięcia oraz przyczyni się do wzrostu zysku przypadającego na akcję od drugiego roku po zamknięciu transakcji, z możliwością osiągnięcia dwucyfrowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału do końca trzeciego roku po zamknięciu transakcji.

Couche-Tard oczekuje, że w momencie zamknięcia transakcji wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA w ujęciu pro forma wyniesie około 3,0x. Spółka nie przewiduje wpływu transakcji na swój rating kredytowy i zamierza powrócić do docelowego przedziału wskaźnika zadłużenia przyjętego w ramach polityki finansowej Couche-Tard do końca drugiego roku po zamknięciu transakcji

– napisano w komunikacie.

Uwzględniając przychody Żabki za ostatnie dwanaście miesięcy, po sfinalizowaniu transakcji łączone przychody Couche-Tard i Żabki w ujęciu pro forma za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosłyby około 83,9 miliarda USD, a skorygowana EBITDA około 7,8 miliarda USD (co odpowiadałoby marży skorygowanej EBITDA na poziomie około 9,3 proc.), bez uwzględnienia efektów synergii.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zakończonym 31 marca 2026 r. Żabka osiągnęła przychody w wysokości około 7,4 mld USD, skorygowaną EBITDA na poziomie około 1,1 mld USD oraz zysk netto w wysokości około 0,3 mld USD.

Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group po cenie 32 zł/szt. Żabka podała w komunikacie, że zawarła porozumienie z Circle K Polska, spółką zależną Alimentation Couche-Tard, a akcjonariusze Żabki zobowiązali się sprzedać akcje.

Przy cenie w wezwaniu 32 zł na akcję, przy uwzględnieniu liczby wszystkich istniejących akcji Żabki, implikowana wartość kapitalizacji wynosi ok. 32,62 mld zł (równowartość ok. 8,6 mld USD).

Ostateczna liczba akcji Żabki nabytych przez Couche-Tard będzie zależeć od poziomu zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na wezwanie. W przypadku osiągnięcia przez Couche-Tard co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabce spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Realizacja wezwania będzie uzależniona od uzyskania określonych zgód regulacyjnych lub upływu mających zastosowanie okresów oczekiwania, w tym od uzyskania zgody na koncentrację wydanej przez Komisję Europejską lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgody rumuńskiej Komisji ds. Badania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych oraz zgody Komisji Europejskiej wymaganej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie subsydiów zagranicznych.

Couche-Tard zakłada, że Żabka będzie nadal działać niezależnie. Wezwanie w sierpniu

Couche-Tard zakłada, że Żabka będzie nadal działać niezależnie – poinformował prezes Alimentation Couche-Tard Alex Miller. Marka Żabka ma pozostać; wezwanie do sprzedaży akcji Żabki ma się rozpocząć w sierpniu, a finalizacja transakcji planowana jest do końca IV kw. 2026 r.

Żabka będzie nadal działać niezależnie, bez zakłóceń w codziennej działalności, pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego, który wraz z nami ponownie inwestuje w firmę i pozostaje odpowiedzialny za realizację strategii oraz rozwój Żabki. Głęboko szanujemy fachową wiedzę, innowacyjność i zorientowanie na klienta zespołu Żabki oraz jej franczyzobiorców i postrzegamy to partnerstwo jako źródło nowych możliwości dla nich

– powiedział podczas piątkowej wideokonferencji CEO Alimentation Couche-Tard Alex Miller.

Jak wskazał, Żabka jest uznanym liderem na dużym, rozwijającym się rynku Europy Środkowej i Wschodniej, a jej zasięg geograficzny i możliwości są dobrym uzupełnieniem dla Couche-Tard.

Nie chodzi tu jednak wyłącznie o dodanie sklepów. Chodzi o wzbogacenie naszej działalności o zróżnicowaną platformę wzrostu, która przyspieszy rozwój dokładnie w kierunku, w którym chcemy podążać

– powiedział Miller.

Wskazał też na silny profil finansowy Grupy Żabka, model franczyzowy ze znacznym potencjałem rozwoju oraz na sprawdzony model operacyjny i doświadczony zespół zarządzający.

Wszystkie te czynniki razem wzięte dają nam prawdziwą pewność co do wartości, jaką model ten generuje w perspektywie długoterminowej

– powiedział.

Planowana transakcja będzie największym przejęciem w historii Couche-Tard.

Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer i przyszły CEO Grupy Żabka poinformował, że brand Żabka pozostanie.

Żabka jest jedną z najsilniejszych marek w Polsce, nie tylko w handlu detalicznym, ale we wszystkich branżach. Rozmawialiśmy o tym, aby marka Żabka pozostała na rynku

– powiedział Blicharski.

Wierzymy, że połączenie Żabki i Couche-Tard pozwoli stworzyć wiodącą paneuropejską platformę sklepów typu convenience o zbieżnych priorytetach strategicznych. Nasza współpraca umożliwi nam przyspieszenie realizacji naszych długoterminowych ambicji dzięki większym możliwościom wynikającym ze skali działalności oraz nowym szansom na rozwój. Jestem przekonany, że nasze kultury organizacyjne doskonale się uzupełniają, opierając się na zaangażowaniu w innowacje, wygodę i zorientowanie na klienta

– dodał Blicharski.

Pytany o plany ekspansji zagranicznej Grupy Żabka, odpowiedział: – Obecnie skupiamy się na Rumunii i jak najszybszej ekspansji w tym kraju. Prowadzimy tam około 250 sklepów, a co miesiąc otwieramy kolejne. Ta działalność rozwija się bardzo dobrze i nadal ją rozszerzamy w coraz szybszym tempie. Jeśli chodzi o dalsze plany dotyczące innych rynków, zarówno tych, na których Couche-Tard obecnie działa, jak i tych, które nie wchodzą w zakres działalności żadnej z naszych spółek, podejmiemy decyzję i omówimy tę kwestię na późniejszym etapie.

Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić – za pośrednictwem spółki zależnej Circle K Polska – wezwanie na 100 proc. akcji Zabka Group po cenie 32 zł/szt.

Jak podano, transakcja cieszy się poparciem kluczowych członków kadry zarządzającej Żabki oraz akcjonariuszy posiadających łącznie około 57 proc. istniejących akcji Żabki, w tym funduszy CVC Capital Partners i Partners Group, które zawarły odrębne nieodwołalne umowy, na mocy których zobowiązały się do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Żabki w ramach wezwania.

CEO Alimentation Couche-Tard, pytany, jak spółka zamierza przekonać akcjonariuszy mniejszościowych do sprzedaży akcji, odpowiedział: – To akcjonariusze zdecydują. Cena 32 zł za akcję gwarantuje premię, to będzie ich decyzja.

Couche-Tard planuje wezwanie na akcje Żabki w sierpniu i zamknięcie transakcji do końca czwartego kwartału 2026 r.

Rozpoczęcie wezwania planowane jest na sierpień, a my otrzymaliśmy już nieodwołalne zobowiązania od CVC, Partners Group oraz kluczowych menedżerów Żabki, reprezentujących około 57 proc. akcji. Oznacza to, że po sfinalizowaniu transakcji przejmujemy kontrolę nad spółką

– powiedział Alex Miller.

Planujemy zamknięcie transakcji do końca IV kwartału 2026 r., z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków i uzyskania niezbędnych zgód organów regulacyjnych

– dodał CEO Alimentation Couche-Tard.

Z komunikatu prasowego wynika, że dzięki transakcji Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury zarządczej Żabki, jej silnie rozpoznawalnej marki, przedsiębiorczego modelu franczyzowego oraz lokalnych kompetencji. W Polsce przejęcie będzie stanowić uzupełnienie istniejącej sieci blisko 400 stacji Circle K oferujących paliwa, żywność i napoje oraz inne produkty i usługi convenience.

Alimentation Couche-Tard szacuje synergie kosztowe i przychodowe wynikające z transakcji na około 250 mln dol, przy czym ich pełna realizacja oczekiwana jest do końca trzeciego roku po zamknięciu transakcji.

Uwzględniając przychody Żabki za ostatnie dwanaście miesięcy, po sfinalizowaniu transakcji łączone przychody Couche-Tard i Żabki w ujęciu pro forma za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosłyby około 83,9 miliarda dol, a skorygowana EBITDA około 7,8 miliarda dol (co odpowiadałoby marży skorygowanej EBITDA na poziomie około 9,3 proc.), bez uwzględnienia efektów synergii.

Przy cenie w wezwaniu 32 zł na akcję, przy uwzględnieniu liczby wszystkich istniejących akcji Żabki, implikowana wartość kapitalizacji wynosi ok. 32,62 mld zł (równowartość ok. 8,6 mld dol).

Ostateczna liczba akcji Żabki nabytych przez Couche-Tard będzie zależeć od poziomu zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na wezwanie. W przypadku osiągnięcia przez Couche-Tard co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabce spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Realizacja wezwania będzie uzależniona od uzyskania określonych zgód regulacyjnych.

W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła blisko 13,1 tys. lokalizacji, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy jest otwarcie ponad 1,3 tys. nowych placówek w 2026 r.

W czwartek na zamknięciu sesji akcje Zabka Group wyceniane były na GPW na 29,26 zł za papier. Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku, cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej wynosiła 21,5 zł.

Couche-Tard działa w branży convenience i usług związanych z mobilnością, obecnym w 27 krajach i terytoriach, w których prowadzi niemal 17.300 punktów sprzedaży, z których ok. 13,2 tys. oferuje paliwa samochodowe. Grupa jest jednym z największych niezależnych operatorów sklepów convenience w Stanach Zjednoczonych, a także liderem branży convenience oraz detalicznej sprzedaży paliw samochodowych w Kanadzie, Skandynawii, państwach bałtyckich, Belgii i Irlandii. Couche-Tard jest również obecny na rynkach Luksemburga, Niemiec, Niderlandów i Polski, a także w Hongkongu. Na całym świecie sieć zatrudnia ok. 145 tys. osób.